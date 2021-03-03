Уфа, , 15:46 — REGNUM 16 уголовных дел в последние годы были направлены в суды Башкирии по фактам совершения преступления в сфере долевого строительства. Об этом 3 марта сообщил и.о. прокурора республики Руслан Абзалетдинов на совещании в республиканском правительстве по обеспечению правопорядка в регионе.

«Прокуратура фиксирует тревожную тенденцию к росту правонарушений в строительной сфере», — передает его слова пресс-служба правительства республики.

Абзалетдинов отметил, что общая сумма ущерба по этим делам составляет около четырех 4 млрд рублей. При этом 18 человек были приговорены к лишению свободы, сообщил он, признав, что в республике были зафиксированы случаи намеренного затягивания судебных процессов по данным делам.

По словам министра внутренних дел республики Романа Деева, в настоящий момент в Башкирии ведутся проверки по 19 проблемным домам, расследуются пять уголовных дел. Он также отметил, что сравнительно медленное рассмотрение таких дел связано с нехваткой соответствующих экспертов.

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