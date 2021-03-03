Бишкек, , 15:43 — REGNUM Внутриэлитный конфликт в Киргизии осознанно и целенаправленно подогревается снаружи. Под предлогом борьбы с коррупцией идет попытка дестабилизации обстановки в регионе, политолог из Киргизии Игорь Шестаков прокомментировал ИА REGNUM текущую ситуацию в стране.

По мнению эксперта, после небольшого затишья в Киргизии вновь «активизировалась политическая борьба».

«Люди готовятся к выборам в столичный Кенеш (аналог городской думы — прим. ИА REGNUM) и далее — к парламентским выборам, назначенным на осень 2021 года. В столице и регионах проходят митинги. Рост числа акций протеста — традиционное явление, которое наблюдается в стране после каждой силовой смены власти. Наружу прорывается недовольство как людей, так и политических групп, стремящихся добиться решения проблем», — отметил он.

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Политолог перечислил основные требования митингующих:

«Одним нужна бесплатная земля под застройку, другим — льготы и помощь от государства, третьим — решение спорных кадровых вопросов в трудовых коллективах. Есть люди, выступающие в защиту родственников или земляков, ставших фигурантами уголовных дел. Один из крупнейших митингов по этой теме прошел на днях в южной столице Киргизии — Оше».

Шестаков акцентировал внимание на последнем митинге по причине «большого числа участников (около тысячи сторонников экс-зампреда таможни Киргизии Раймбека Матраимова — прим. ИА REGNUM) и споров в обществе, которые развернулись вокруг ситуации».

"Раимбек Матраимов признал вину, погасил озвученный спецслужбами ущерб, однако именно он и никто другой из представителей других кланов является мишенью для информационных атак и давления со стороны, даже не столько со стороны соответствующих органов, сколько со стороны части НПО и СМИ», — считает эксперт.

Собеседник напомнил, что существование теневой экономики в Киргизии «не является секретом».

«За счет этого обогащались и обогащаются десятки крупных кланов страны, однако «козлом отпущения» пытаются сделать лишь представителя одного из них. Исходя из этого, я считаю, что нынешние процессы являются не столько попыткой вернуть законность, сколько проявлением активной закулисной борьбы между кланами Киргизии», — сказал он.

Эксперт отметил, что «приветствует обещание президента Киргизии Садыра Жапарова побороть коррупцию и наказать всех виновных в том, до какого состояния дошла страна за последние годы, это благие цели».

»Однако я не понимаю, почему реализация обещаний происходит так однобоко? До сих пор не наказаны виновники авиакатастрофы в Дача-Суу, которую на протяжении последних четырех лет политики, СМИ и общественность связывают с контрабандным грузом. Скандальный кредит на реконструкцию ТЭЦ Бишкека пытаются превратить чуть ли не в подвиг, совершенный окружением экс-президента Алмазбека Атамбаева. Практически не упоминается масштабное воровство в энергетике, образовании, медицине, науке», — перечислил Шестаков.

По его мнению, «концентрация внимания СМИ и властей на одном конкретном человеке, попытки назначить его «врагом №1» выглядят странно, тем более что происходит это на фоне активного вмешательство извне».

"Вмешательство дипломатов, а также финансируемых Западом структур свидетельствуют о том, что внешние игроки используют политические процессы в стране в собственных целях. Я говорю о деятельности США и сети связанных с ними НКО, СМИ и блоггеров», — подчеркнул политолог.

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Собеседник считает, что «внутриэлитный конфликт в Киргизии подогревается снаружи осознанно и целенаправленно».

"Под предлогом борьбы с коррупцией идет попытка дестабилизации обстановки. В перспективе скандалы должны накрыть не только Киргизию, но и соседний Казахстан. Одновременно с этим идет очередная, далеко не первая попытка, используя тему «геноцида уйгуров в КНР», усилить антикитайские настроения в регионе», — пояснил аналитик.

Шестаков сообщил, что «в обоих случаях инструментами влияния выступают финансируемые США СМИ и неправительственные организации».

"Нынешние процессы могут привести к расколу в обществе Киргизии, Казахстана и далее обрушить ситуацию в важном для Китая и России регионе. Дестабилизация в Средней Азии будет на руку США, стремящимся любыми способами осложнить жизнь Китаю и России», — резюмировал политолог.