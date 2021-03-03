Нур-Султан, , 15:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана направило запрос в Российский фонд прямых инвестиций о снижении стоимости вакцины «Спутниr V». Об этом 3 марта заявил заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.

Журналисты обратили внимание на двукратное снижение стоимости вакцины в России. «Сегодня мы ожидаем ответа на наш официальный вопрос», — сказал замминистра. Он выразил надежду на оперативное решение этого вопроса до середины марта.

Напомним, 25 февраля в правительстве России сообщили о двукратном снижении предельной отпускной цены на вакцину «Спутник V» — она составляет 866 рублей 81 копейку за оба компонента.

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