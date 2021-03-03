Тбилиси, , 16:28 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии на время отказались поводить акции протеста, чтобы они не мешали переговорам с представителями властей о выходе из политического кризиса. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 3 марта сообщил журналистам член блока «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе, после завершения встречи лидеров оппозиции.

«Чтобы не давать властям дополнительных поводов и причин отказываться от переговоров или срывать переговоры, оппозиция решила отложить запланированные протестные акции пока не пройдёт срок переговорного процесса, определённый до 16 марта», — сказал Манджгаладзе.

При этом он добавил, что в оппозиции решили не отменять протестную акцию, которая запланирована на 4 марта. Митинг, который был анонсирован на 13 марта, перенесли на 20 марта.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси председателя партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. 28 февраля в страну прибыл с визитом председатель Европейского совета Шарль Мишель и призвал конфликтующие стороны найти выход из кризиса до середины марта.

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