Белград, , 15:41 — REGNUM Специальный представитель ЕС по диалогу между Приштиной и Белградом и другим региональным вопросам на Западных Балканах Мирослав Лайчак 3 марта завершил свой трехдневный визит в Приштину. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Лайчак подробно изложил победителю недавних парламентских выборов в Косово, председателю партии «Самоопределение» Альбину Курти, какой прогресс был достигнут в диалоге между Приштиной и Белградом после продолжения переговоров в июле 2020 года.

«У нас с мистером Курти была очень искренняя и конструктивная беседа. Хотя, конечно, я понимаю, что г-ну Курти потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с диалогом и его соглашениями. ЕС и США ожидают скорого продолжения процесса всеобъемлющей нормализации отношений Косово и Сербии. Я очень рад слышать, что мистер Курти осознаёт важность диалога», — отметил Лайчак.