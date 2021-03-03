Москва, , 15:41 — REGNUM Градация взяток наносит вред борьбе с коррупцией. Об этом 3 марта заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественный деятель высказал мнение, что в правительстве РФ очень либерально относятся к коррупционным проявлениям. По его мнению, это может быть связано с тем, что чиновники сопереживают бюрократическому аппарату, в том числе его представителям, которые попались на взятках.

«Если мы будем говорить о правонарушениях, их не надо расширять. Не надо градировать взятку на мелкую, среднюю, крупную. Взятка может быть на полторы тысячи рублей, а последствия могут быть страшные. Помните пожары в клубах, сколько там жертв было? Взятку разделять нельзя, но градировать правонарушения нужно», — сказал Кабанов.

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