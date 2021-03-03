Вильнюс, , 15:36 — REGNUM Литва получила почти 330 тыс. доз вакцин от COVID-19, неиспользованными остаются 75 тыс. доз. Об этом 3 марта сообщил президент страны Гитанас Науседа.

«По имеющимся данным, на сегодняшний день мы не использовали 75 тыс. доз вакцины, — сказал он журналистам. — В ближайшие дни необходимо пустить этот препарат в дело».

Всего Литве было поставлено 328 тыс. доз вакцин от компании Pfizer и BioNTech (236 тыс.), Moderna — (24 тыс.) и AstraZeneca (67,8 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля литовская служба по контролю за лекарствами провела проверку по факту смерти 77-летнего мужчины, которому за несколько минут до этого сделали прививку от коронавирусной инфекции. 24 февраля в деревне Лауксаргяй в Таурагском уезде Литвы зарегистрировали вспышку COVID-19 среди постояльцев дома для престарелых, которые были привиты от коронавирусной инфекции.