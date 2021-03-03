Стокгольм, 3 марта 2021, 15:38 — REGNUM В настоящее время коронавирусная инфекция без преувеличения «свирепствует» в Стокгольме, и число пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение, растет. Теперь власти Стокгольма открыто заявляют о начале в столичном лене Швеции третьей волны пандемии. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
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"За последние три недели количество зарегистрированных случаев в принципе увеличилось на 100%», — заявил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Стокгольма Йохан Братт журналистам.
После наступление Нового года количество зараженных в Стокгольме уменьшалось. Сейчас тренд полностью нарушен.
«Мы здесь находимся в ситуации третье волны заражения, она пришла к нам», — констатировал Братт.