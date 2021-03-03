Белгород, , 15:40 — REGNUM Более тысячи человек экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва из школы № 33 в Старом Осколе Белгородской области. Как выяснилось, ученик первого класса сообщил о заложенной в здании взрывчатке.

Неизвестный позвонил 2 марта на телефон единой диспетчерской службы — якобы в фойе школы на первом этаже обнаружена взрывчатка. К зданию прибыли все оперативные и спецслужбы, были эвакуированы 1066 учеников и 72 сотрудника учебного заведения. Школу обследовали кинологи и не нашли опасных предметов. Вызов оказался ложным. Личность «шутника» установлена, это учащийся первого класса.

За действия мальчика будут отвечать родители. Минимальный размер штрафа составляет 200 тысяч рублей, сообщает «9 канал Старый Оскол».