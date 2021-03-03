Ярославль, , 15:31 — REGNUM 3 марта на заседании муниципалитета Ярославля самой горячей темой стало обсуждение зимней уборки города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

Среди депутатского корпуса нашлись и обвинители, и защитники городских властей. Среди обвинителей были представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Я сегодня пробиралась на муниципалитет по улице Советской, с риском для жизни. И я хочу от лица пешеходов сказать — вычищен был тротуар только у одного единственного дома. Владимир Михайлович обещал вчера, что город будет посыпан песком и солью, и я сегодня коньки не взяла. У нас дворники вообще в штате есть? В выходные я ездила в Брагино к маме, проехала по маршруту от Урицкого до Волгоградской. Только два таджика стояли напротив «Магнита» и прагматично тюкали», — сказала депутат от ЛДПР Марина Дьячевская.

А вот депутат от «Единой России» Миша Халтян обвинил в проблемах с уборкой города Евгения Урлашова, руководившего Ярославлем в 2012—2013 годах. По мнению Халтяна, именно Урлашов развалил муниципальные предприятия, которые занимались уборкой города.

«Что нам сейчас панику устраивать, весна уже пришла. Давайте поддержим и поможем «Горзеленхозу» и мы увидим. Я больше чем уверен, следующая зима покажет работу мэрии. С условием, что единицы техники будут закуплены. И город будет намного лучше выглядеть. Ярославль — это туристический город, а чистота и благоустройство — это визитная карточка нашего города», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Миша Халтян.

Кроме того, по словам Халтяна, денег на уборку города выделяется в два раза меньше, чем нужно.

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров традиционно объяснил все проблемы непогодой.

«Уборку улично-дорожной сети в течение всего зимнего сезона оцениваю как удовлетворительную. В период аномальных снегопадов (а по данным Росгидромета 1 метр 33 сантиметров — это весомая высота снежного покрова) здесь да, мы не справились, и есть над чем работать», — сказал на заседании директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Депутат муниципалитета Олег Ненилин («Единая Россия») спросил представителей мэрии, не были ли допущены ошибки при уборке города и ведут ли городские власти поиск виновных. Депутат сравнил ситуацию с 2016 годом, когда из-за ошибок в использовании реагентов улицы превратились в «стиральную доску». Ответил мэр Ярославля Владимир Волков.

«Мы ни в коем случае ни на кого не перекладываем свою зону ответственности, Ярославу Овчарову поставлена задача, я при всех коллегах, депутатах говорю — нужно сделать работу над ошибками, нужно сделать выводы и к следующему сезону развивать предприятие. Подчеркиваю — вот этот накат, эти шишки, которые появились — это две разные истории, 16 год и 21 год. Здесь в большей степени количество осадков. С предприятиями нужно доработать, с руководителями — если кто-то допустил в своей работе ошибки, ну наверное, надо сделать выводы», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В итоге какой-либо единодушной оценки работы по содержанию Ярославля этой зимой со стороны городских депутатов не последовало.

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