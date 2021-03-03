Сухум, , 15:35 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Россию, чтобы пройти медицинское обследование. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба абхазского лидера.

«Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник», — говорится в публикации пресс-службы.

Сообщается, что глава государства планирует вернуться в Абхазию 7 марта.

Стоит отметить, что известно о двух случаях резкого ухудшения здоровья у Бжании, когда ему срочно потребовалась медицинская помощь. В апреле 2019 года он был госпитализирован в московскую клинику и отказался от участия в выборах президента Абхазии. Потом итоги тех выборов отменили, и провели перевыборы в марте 2020 года. Тогда Бжании снова стало плохо, и он неделю проходил лечение в краснодарской клинике. В тот раз он не отказался от участия в выборах и стал главой республики.