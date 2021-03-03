Элиста, , 15:29 — REGNUM В Республике Калмыкия диагностика заболеваний станет доступна селянам. Для этого закупят мобильные комплексы для обследования жителей отдалённых территорий.

«Закупаем 13 передвижных мобильных медицинских комплексов. 89,3 млн рублей на эти цели направляем по региональному проекту «Развитие первичного звена в здравоохранении». [Раньше] у нас было всего шесть медкомплексов, [после закупки] вырастет эффективность обследований жителей отдалённых и малонаселённых сёл», — приводит слова министра здравоохранения республики Юрия Кикенова ТАСС.

Власти намерены приобрести три флюорографа, три маммографа и семь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.