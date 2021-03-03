Москва, , 15:29 — REGNUM Заявление американского военного эксперта Марка Эпископоса о том, что танк Т-90М «Прорыв» является «монстром», может свидетельствовать о высокой оценке российского вооружения и его конкурентоспособности на мировом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Кроме того, это мнение может использоваться для влияния на власти, обосновывать необходимость увеличения финансирования военных расходов. Для некоторых государств это также может быть важным при выборе оснащения своих армий, танки чьего производства закупать.

Данная оценка обострит конкурентную борьбу на мировом рынке вооружений, другие страны, которые выпускают танки, также будут совершенствовать их, чтобы обойти данную модель.

Можно ожидать, что активизируются производители противотанкового вооружения с целью преодолеть защиту российского танка, то есть давняя борьба брони и снаряда продолжится.

Если данный танк будет предложен на мировом рынке, то к нему может быть проявлен высокий интерес и заключены контракты на поставку в ряд стран, что укрепит позиции РФ среди ведущих стран торгующих вооружением и военной техникой.

Совершенствование отечественной бронетанковой техники будет продолжено, в первую очередь, для укрепления обороноспособности страны, а также для увеличения экспорта данного вида вооружений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский «танковый монстр» Т-90М «Прорыв» после модернизации стал еще опаснее и смертоноснее, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос.

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