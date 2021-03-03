Киев, , 16:25 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) разослала письма, в которых предупредила об «опасности» вещания нового оппозиционного телеканала «Першый незалежный» («Первый независимый» — ИА REGNUM). Об этом сообщил первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Валентин Коваль в интервью изданию «Детектор медиа».

«В нашей системе документооборота есть письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности в связи с началом вещания «Першого незалежного»… Насколько мне известно, это письмо было направлено всем службам и представителям Нацсовета», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что Госкомтелерадио напрямую не обращалось к провайдерам спутниковой связи по вопросу отключения данного телеканала, однако обращения могли подать местные чиновники.

Напомним, ранее журналисты закрытых оппозиционных телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne создали новый украинский телеканал «Первый независимый». В первый день эфира нового телеканала он без объяснения причин был отключён. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов издевательски назвал это событие «Божьей карой».

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