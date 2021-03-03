Стокгольм, , 21:01 — REGNUM В настоящее время вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca не рекомендуется людям старше 65 лет. Однако несколько исследований показывают, что вакцина столь же эффективна для людей в этой возрастной группе, как и вакцина Pfizer/Biontech. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, Агентство общественного здравоохранения может пересмотреть рекомендацию по применению вакцины для данной возрастной группы. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В свою очередь глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак отметила в интервью журналистам SVT, что она будет приветствовать положительное решение ведомства. Однако возможное изменение рекомендации по вакцине AstraZeneca, поставки которой в Швецию сейчас идут с задержками, не будет означать увеличения количества ввозимых в страну доз, подчеркивает она.

«Все еще сталкиваемся с проблемами доставки. Но если поступит рекомендация, согласно которой можно использовать вакцину AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше, это означает, что можно быстрее вакцинировать большее количество людей в данной группе и вакцинацию вакциной Pfizer и Moderna ждать не нужно», — объяснила Спак.

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