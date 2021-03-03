Анкара, , 16:36 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 3 марта провел совместную пресс-конференцию с вице-премьером Грузии и министром иностранных дел этой страны Давидом Залкалиани. На этой пресс-конференции Чавушоглу обьявил о возможности подписать соглашение о морских юрисдикциях с Египтом, сообщает Sabah.

Чавушоглу «Благодаря нашим традиционно хорошим отношениям мы также можем подписать соглашение с Египтом, обсудив морские юрисдикции».

Просьба Египта получить разрешение на экономическую деятельность в Средиземном море на участке, принадлежащем Турции, вызвало негативную реакцию со стороны Греции, хотя Турция обосновала свои права на этот участок континентального шельфа в Организации Объединенных Наций.

Египет, согласно имеющемуся в его распоряжении тендеру на использования этого участка, получил право на разработку в части континентального шельфа Турции в Средиземном море с 18 февраля по 1 августа 2021 года.

Однако Греция считает, что Турция нарушила свои границы континентального шельфа, и Египет не имеет право на этот участок без соответствующей договорённости с Афинами.

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