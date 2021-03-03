Москва, , 15:27 — REGNUM Обвал мирового фондового рынка вполне возможен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала заявление комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР о том, что ралли американских фондовых рынков, а также фондовых рынков других стран похоже на очень опасный «пузырь».

"С одной стороны, причиной так называемого ралли на фондовых европейских и американских рынках может стать отскок от минимальных значений по акциям компаний по причине возникшего локдауна 2020 года, — сказала Новикова. — С другой стороны, любое затянувшееся ралли всегда заканчивается резким спадом, а так как фондовый рынок всегда связан и с большим количеством спекулятивного капитала, то обвал рынка вполне возможен. Тем самым так называемая «коррекция» мирового фондового рынка, которой опасается китайский регулятор, может ожидать всех нас в самое ближайшее будущее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если ставка ФРС США останется низкой, то «пузырь», образовавшийся на фондовом рынке, сможет существовать бесконечно долго и не сдуется никогда.

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