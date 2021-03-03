Сеул, , 16:38 — REGNUM Представители министерства по вопросам гендерного равенства и семей Южной Кореи подписали соглашение об обмене молодежью с представителями министерства образования, молодежи и спорта Камбоджи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, соглашение было подписано в ходе видеоконференции 3 марта между министрами Чон Ён Э (Южная Корея) и Хан Чуон Нарон (Камбоджа).

Известно, что в рамках данного соглашения представители органов по международной политике, молодёжных организаций и представители молодёжи смогут принимать участие в международных конференциях и семинарах, посвященных данной сфере, проводить мероприятия, направленные на развитие двустороннегомолодежного сотрудничества, а также обмениваться различной информацией в данной сфере.

В ходе видеовстречи представительница Южной Кореи выразила надежду на то, что данное соглашение поспособствует взаимопониманию и углублению дружбы между народами двух стран, а также взаимному процветанию и развитию стран.

Детали программы по обмену молодежью будут представлены позднее.