Киев, , 15:30 — REGNUM Евросоюз в нынешнем году собирается провести пересмотр условия своего Соглашения об ассоциации с Украиной. Об этом заявил 3 марта глава Европейского совета Шарль Мишель.

«У нас есть конкретная цель. Мы хотим в этом году провести пересмотр соглашения об ассоциации», — сказал он в интервью украинскому изданию «Общественное».

Также Мишель добавил, что в следующем году ЕС совместно с властями Украины примет решение о развитии и усилении партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он надеется, что Европейский союз, наконец, признает «гибридную агрессию» России против Украины.