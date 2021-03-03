Уфа, , 15:29 — REGNUM Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По предварительной информации, днем 3 марта автобус «НефАЗ», за рулем которого находился 37-летний мужчина, на проспекте Октября столкнулся с автобусом этого же производителя, который остановился на остановке общественного транспорта «Спортивная», чтобы высадить пассажиров.

В итоге, три человека обратились за медпомощью. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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