Балабаново, Калужская область, , 15:30 — REGNUM Сотрудники полиции в городе Балабаново Калужской области изъяли 1 950 литров стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости из торгового оборота, сообщили 3 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

На момент проверки документы на реализуемый товар отсутствовали. По данному факту проводится расследование. Как полагают правоохранители, в составе жидкости может присутствовать метанол. По мнению стражей порядка, некоторые нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Метанол может раздражать слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, а также вызвать острые отравления со смертельным исходом.

Административная ответственность за реализацию стеклоомывающей жидкости установлена статьей 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Читайте ранее в этом сюжете: Калужскими полицейскими в 2018 году изъято около 40 тонн «незамерзайки»