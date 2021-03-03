Москва, , 15:25 — REGNUM Природа антироссийских санкций, которые вводят США и их союзники, двойственная, как и реакция на них представителей высшего российского чиновничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.

«Ситуация с санкциями против РФ очень противоречива. Особенно когда о ней начинают высказываться представители высшего чиновничества, — сказал Комолов. — С одной стороны, они утверждают, что все проблемы нашей экономики связаны с тем, что на нас давят извне и что если бы не коварные американцы, то мы бы жили в райских условиях. С другой стороны, непременно слышится бравада о том, что санкции нам нипочем и что Россия настолько сильна, что американцы и европейцы только вредят себе. Иными словами, в зависимости от ситуации знак оценки санкций меняется с плюса на минус. Что же на самом деле? Ситуация двойственная».

Как пояснил Комолов, если говорить о влиянии санкций на российскую экономику, то острая фаза давно позади. По мере развития ситуации экономика РФ приспособилась и отошла от шокового состояния.

«В целом негативный эффект от санкций не так и высок. В 2014—2015 годах общие потери от санкций были минус 3−4% ВВП. После этого негативный эффект сильно снизился, — сказал Комолов. — Однако дело в том, что в курс рубля систематически занижается в угоду сырьевым экспортерам. Они купаются в наличности, и санкции им по боку. А вот что касается простого человека, то санкции приводят к тому, что рубль в еще большей степени ослабевает, что, как следствие, приводит к удорожанию импортных товаров».

В этом, как полагает экономист, и состоит двойственный характер санкций.

«Правящий класс их не очень боится. Персональные санкции их гнетут куда больше, так как это мешает им встроиться в респектабельное западное общество, интересами которого они живут. А для простого человека это будет означать, что мы едва ли вернемся к доллару за 30 рублей», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономическое влияние санкций на РФ скептически оценил проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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