Нур-Султан, , 15:23 — REGNUM План военного сотрудничества на 2021 год подписали министры обороны Казахстана и Киргизии Нурлан Ермекбаев и Таалайбек Омуралиев, сообщили 3 марта в пресс-службе казахстанского оборонного ведомства.

Министры встретились в рамках официального визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Нур-Султан. Стороны обсудили военное сотрудничество в рамках двустороннего формата, а также в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ермекбаев и Омуралиев также подписали соглашение об оказании Киргизии военно-технической помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о предоставлении военно-технической помощи была достигнута во время переговоров между президентами Киргизии и Казахстана Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева 2 марта.