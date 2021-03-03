Джакарта, , 15:23 — REGNUM В Индонезии исследуют близкие контакты двоих граждан, подвергшихся заражению «британским» штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Специальная группа проверила с помощью ПЦР-тестов 15 человек. Полученные образцы отправили в министерство здравоохранения страны для дальнейших исследований.

Ранее в Индонезии вернулись двое граждан, которые работали в Саудовской Аравии. У них обнаружили «британский» штамм коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса, которым заразились двое жителей Караванга в Индонезии, «не исчез» спустя 10 дней изоляции.

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