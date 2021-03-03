Дзержинск, Нижегородская область, , 15:21 — REGNUM В городе Дзержинске в Нижегородской области 20-летняя студентка упала в яму с кипятком, образовавшуюся в результате провала грунта. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Получившую ожоги 70% поверхности тела девушку госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Следователи пытаются выяснить причины и установить виновников этого чрезвычайного происшествия.