Дзержинск, Нижегородская область, , 15:20 — REGNUM Руководство химического завода «Тосол-синтез трейдинг», расположенного в городе Дзержинске в Нижегородской области, отреагировало на включение предприятия в санкционный список, созданный украинскими властями.

Российский производитель отмечает, что «оценивает факт введения «санкций» как подтверждение максимальной востребованности продукции компании на территории Украины и благодарит украинские власти за признание ее качества и лидерских позиций».

»Выражаем сожаление, что политические «игры» мешают укреплению и развитию деловых отношений с украинскими партнерами, а потребителей высококачественной автохимии пытаются лишить права использовать продукцию нашего предприятия», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте завода.

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