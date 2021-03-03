Киев, , 15:38 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины поддержали в первом чтении законопроект о внедрении единого киевского времени и отмене сезонного перевода часов, из-за которого время в стране часть года совпадает с московским. В пользу инициативы 3 марта проголосовали 277 парламентариев.

Законопроект «Об исчислении времени на Украине» вводит на весь год на всей территории страны единое киевское время. Это время часовой зоны, в которой расположен Киев. Оно отличается на два часа от всемирного координированного времени (UTC (UA) +2).

Автор идеи — вице-спикер парламента, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук. Он считает, что реформа исчисления времени в числе прочего поможет Украине бороться с российским влиянием.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения будут «способствовать деоккупации и реинтеграции» Крыма и Донбасса. На этих территориях также предлагается «установить» киевское время.

Указано также, что предложенный подход соответствует «евроинтеграционным стремлениям Украины». В 2019 году Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года.

На сегодняшний день на Украине действует сезонное время. Летнее время, на которое страна переходит к конца марта до конца октября, совпадает с московским. Донецкая и Луганская народные республики живут по московскому времени, как и Крым, перешедший на него в 2014 году.