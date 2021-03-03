Орск, Оренбургская область, , 15:16 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области 11-летнего ребенка кондуктор высадила из трамвая. Как оказалось, у мальчика на карте закончились деньги. Ребенку в мороз пришлось два часа пешком добираться до дома пешком, сообщает портал orsk.ru.

По словам школьника, он подошел к кондуктору, чтобы оплатить проезд, однако на карте отсутствовали средства. Кондуктор сказала, что довезут до остановки «Комсомольская», «а там сам как-нибудь». Мальчик молча вышел из салона общественного транспорта.

Мать узнала о двухчасовом путешествии сына, когда ребёнок позвонил отчитаться, что он уже дома. На вопрос «Почему так долго добирался?» мальчик рассказал о ситуации. Женщина недоумевает, как кондуктор могла так поступить.

По словам орчанки, её дети всегда ездили на трамвае, пользуясь проездным. После их отмены приобрели транспортные карты. Согласно информации трамвайного управления, по ученической карте проезд составляет почти 9 рублей, однако всё это время сын приносил чеки с суммой в 15 рублей. Женщина думала, что это ошибочно, и на карте остаются деньги из расчёта 9 рублей платы за проезд.

В мэрии Орска сообщили, что в трамвайном управлении провели инструктаж с кондукторами и предупредили, что высаживать детей нельзя.

Напомним, Госдума приняла закон, согласно которому запрещено высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников. Новые правила начали действовать с 1 марта.

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