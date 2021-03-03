Цимлянский район, Ростовская область, , 15:15 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет виновник крупного лесного пожара, который произошёл осенью 2020 года в Цимлянском районе. Обвиняемый является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, 20-летний житель Цимлянского района 30 сентября 2020 года угнал из станицы Лозновской Цимлянского района автомобиль ВАЗ-21 140. В районе хутора Лозной похититель наехал на заросли кустарника, из-за чего машина застряла и вспыхнула. Мужчина даже не попытался потушить огонь и убежал. Пламя перекинулось на лесные насаждения.

Пожар уничтожил около 400 га леса. Сумма причинённого ущерба превысила 3,2 млн рублей.

Кроме того, в ноябре 2020 года обвиняемый за один день в Цимлянске совершил грабёж, угон автомобиля и покушение на угон.

ИА REGNUM сообщало, что борьбу с огнём в Цимлянском лесу вели более 250 человек и 73 единицы техники. К тушению была привлечена авиация. Справиться с огненной стихией мешал сильный ветер. Потушить пожар удалось только спустя трое суток.

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