Москва, , 15:15 — REGNUM Американские санкции в отношении девяти российских компаний на экономике страны, скорее всего, никак не скажутся, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Санкции США были объявлены со стороны трех ведомств — Госдепа, Минторга и Минфина. Часть санкций затронули нескольких физических лиц — это официальные лица, руководители силовых ведомств, среди них нет представителей крупного бизнеса, что могло бы быть чувствительно для российской экономики.

Санкции минторга США адресованы 14 компаниям (из них девять — российских), обвиняемым в участии в производстве запрещенных химических и биологических веществ. Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организации, будет подпадать под лицензионный режим США «с презумпцией отказа» в лицензии.

Лица, сотрудничающие с этими компаниями, будут попадать под американские санкции. Это означает, что эти компании в общем случае лишатся легальной возможности импортировать продукцию из США, и в принципе их сделки с зарубежными компаниями, заинтересованными в ведении бизнеса в США, могут быть затруднены. На российской экономике это не скажется никак.

Более чувствительная для российской экономики часть санкций связана с законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, применявшимся в 2018 году по «делу Скрипалей».

На этот раз Госдеп США вновь применил первую часть санкционного пакета, практически повторив ее (прекращение любой помощи со стороны США, кроме срочной продовольственной гуманитарной; запрет поставок оружия и финансирования этих поставок; запрет предоставления государственных кредитов США; запрет экспорта в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью), немного ужесточив его в плане отмены нескольких исключений из запрета.

В том числе после шестимесячного переходного периода будет отменено исключение, позволяющие американским компаниям экспортировать в Россию товары и технологии для коммерческих космических пусков.

Главные исключения из экспортных запретов сохраняются — в Россию может экспортироваться американская продукция для обеспечения межправительственного сотрудничества в освоении космоса и для «обеспечения безопасности гражданской авиации». Таким образом, принятые на данный момент меры не несут серьезных угроз российской экономике.

Однако угрозы более серьезных санкций остаются. Во-первых, это возможность активации через 90 дней второй части санкций по вышеуказанному закону о контроле за химическим и биологическим оружием (при определенных условиях президент США должен будет ввести 3 меры из возможных 6), часть из которых может повлечь более жесткие последствия.

Среди наиболее жестких мер закон предусматривает возможный запрет на полеты в США российских госкомпаний, дальнейшие ограничения экспорта и импорта (фактически, речь может идти о запрете всего американского экспорта в Россию, кроме сельхозпродукции и продовольствия), запрет американским банкам предоставлять финансирование государству (в рамках этого возможно расширение существующих санкций на российский госдолг).

Не обязательно это будет сделано, но такая угроза может оказывать давление на курс рубля и доходности ОФЗ, и эти риски рынок уже давно принимает во внимание.

Кроме того, американские официальные лица говорят о готовящихся санкциях против России по обвинениям в кибератаках на государственные ведомства США, нарушения прав человека, вмешательстве в выборы в США и за якобы имевшие место предложения Россией выплат афганским талибам за убийства американских военных, о которых сообщали в прошлом году американские СМИ. Пока неизвестно, какого рода могут быть эти санкции и их последствия», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционный список опубликовал минторг США. В него внесли компании, которые, по мнению США, уличены в «деятельности по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

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