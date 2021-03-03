Кишинёв, , 15:17 — REGNUM Общий госдолг Молдавии в январе 2021 года составил 68,8 млрд леев (более $3,9 млрд), что является историческим максимумом для республики. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба министерства финансов Молдавии.

По данным минфина, за отчетный период общий долг государства вырос на 523,4 млн леев (около $29,8 млн) или на 0,8%. В том числе рост внутреннего госдолга составил 507,8 (около $28,9 млн) млн леев, а внешнего — 15,6 млн леев (около $0,9 млн).

В министерстве подчеркнули, что все бюджетные обязательства государства в январе и феврале были выполнены.

Стоит отметить, что общий долг Молдавии в течение 2020 года вырос на 15,33 млрд леев (около $873,5 млн) или на 29,2%.