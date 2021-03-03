Нижний Новгород, , 15:12 — REGNUM В Нижнем Новгороде арестовали местного жителя, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Автозаводском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По имеющейся информации, пьяный мужчина демонстративно целился из огнестрельного оружия в проходивших мимо школьниц.

Девочки спрятались в подъезде близлежащего дома прежде, чем он успел выстрелить. Подростки слышали, как пуля попала в один из припаркованных неподалеку автомобилей.

Потом вооруженный нижегородец направился в сторону женской исправительной колонии № 2, где сел в сугроб и продолжил употреблять алкоголь из бутылки, которую он прихватил с собой. Там его и задержали полицейские.