Новосибирск, , 15:11 — REGNUM Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска просит суд отменить постановление суда, который обязал Минфин России выплатить экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсацию в 5,7 млн рублей за уголовное преследование. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного районного суда города.

«30 декабря 2020 гда Железнодорожным районным судом Новосибирска взыскано в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счёт казны Российской Федерации в счёт возмещения имущественного вреда, причинённого уголовным преследованием, расходы на оказание юридической помощи в размере 5 777 930 рублей 02 копейки, — говорится в сообщении суда. — Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска, не согласившись с постановлением суда, подала апелляционное представление, в котором просила постановление суда отменить».

Отмечается, что апелляционную жалобу также подало Министерство финансов Российской Федерации в лице управления казначейства по Новосибирской области. Материал направлен в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда.