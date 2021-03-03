Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Во время своего нахождения на посту главного врача Белого дома при администрациях президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа (с 2013 по 2018 год) американский конгрессмен Ронни Джексон злоупотреблял спиртными напитками и снотворным, а также позволял себе циничные высказывания о женщинах. Об этом сообщает телекомпания СNN со ссылкой на доклад генерального инспектора министерства обороны страны.

При этом офис последнего с 2018 годы вел расследование обвинений, выдвинутых в отношении экс-военного врача Джексона, который дослужился до звания контр-адмирала.

Из указанного отчета, который должен быть обнародован позднее, следует, что бывший главврач Белого дома не скрывал своего невысокого мнения о своих коллегах женского пола, допускал грубость в общении с представителями прессы и своими сотрудниками, часто выпивал на рабочем месте и во время командировок с главой Белого дома, и употреблял такое сильное снотворное, что работавшие с ним, как утверждается в отчете, боялись, что он не сможет выполнять свои служебные обязанности.

При этом сам Джексон все обвинения и выводы данного расследования не признает и считает их политической местью за то, что он один недавно «не отвернулся от президента Трампа», так как последний поддержал его избирательную кампанию на выборах в Палату представителей американского Конгресса в минувшем году.

«Я горжусь той рабочей обстановкой, которую я поддерживал при трех президентах обеих партий. Я уважительно относился к своим профессиональным обязанностям в том, что касается выписывания сильно действующих препаратов. И я отвергаю любые обвинения в том, что я употреблял алкоголь на работе», — говорится в его заявлении, которое он адресовал СNN.

Ранее стало известно, что американский телеканал Fox News принял на работу бывшую пресс-секретаря 45-го президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни.