Бишкек, , 15:09 — REGNUM В столице Киргизии состоялась церемония передачи 15 санитарных машин марки «Нива», закупленных в рамках «Экстренного проекта по COVID-19» на деньги, выделенные Всемирным банком. Об этом сообщили сегодня, 3 марта, в министерстве здравоохранения и соцразвития.

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По словам главы минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, автомобили будут распределены между центрами общеврачебной практики, работающими в отдаленных районах республики.

Напомним, что ранее Всемирный банк профинансировал покупку для нужд киргизстанских медиков 26 машин скорой помощи и 6 машин для мобильных бригад городских поликлиник, а также 19 санитарных автомобилей для центров госсанэпидемнадзора.

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