Красногорск, , 15:09 — REGNUM В 2020 году льготным категориям населения Подмосковья выписали порядка 5,5 миллионов бесплатных рецептов на лекарственные средства. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил директор ГБУ МО «Научно-практического центра клинико-экономического анализа Министерства здравоохранения Московской области» Константин Кокушкин, общая стоимость бесплатно выписанных лекарств составляет 15,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годов объем бесплатно выданных медицинских препаратов вырос на 17%.

«Рост связан с разными факторами, в том числе с выходом на рынок новых дорогостоящих препаратов, которые попадают в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов», — заявил Кокушкин.

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