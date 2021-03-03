Бишкек, , 15:08 — REGNUM Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, Казахстан по-прежнему остается одним из ключевых торговых партнеров Киргизии. Об этом заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 3 марта, на встрече с представителями казахского бизнес-сообщества.

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По его словам, объем притока в киргизскую экономику прямых казахских инвестиций за 2020 год увеличился на 9%.

Вместе с тем Жапаров признал, что Киргизия и Казахстан не в полной мере используют свой торгово-экономический потенциал.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил одними из приоритетных направлений необходимость реализации новых совместных инфраструктурных проектов и полноценного задействования трансграничных узлов, в том числе, в рамках увязки ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Мы полностью поддерживаем создание совместных оптово-логистических комплексов с участием иностранных партнеров», — подчеркнул он.

Затем глава государства рассказал о мерах, предпринимаемых киргизскими властями для улучшения инвестиционного климата в стране, и призвал казахский бизнес вкладывать деньги в проекты, реализуемые в Киргизии.

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