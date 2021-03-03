Ашхабад, , 15:07 — REGNUM МИД Туркмении выразил готовность развивать сотрудничество с Международной организацией труда (МОТ) в сфере упорядочения и повышения безопасности трудовой миграции, сообщили в пресс-службе туркменского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил этот вопрос во время видео-конференции с главой представительства МОТ в странах Туркестана Зейналом Гаджиевым. Собеседники обсудили итоги совместной деятельности в 2020 году.

Стороны рассмотрели также план совместных мероприятия на 2021 год. Мередов подтвердил заинтересованность Ашхабада в реализации совместных проектов с использованием современных информационных технологий.

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