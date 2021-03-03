Бишкек, , 15:06 — REGNUM Власти Киргизии ввели временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Правительство обосновывает такое решение необходимостью стабилизации цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке республики.

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Запрет будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов с другими государствами-членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией.

Теперь гражданам разрешается вывозить для личного пользования бензин и дизтопливо, находящиеся в топливных баках их автомобилей, а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров.

В правительстве отмечают, что повышение цен на нефть и нефтепродукты наблюдается не только в Киргизии, но во всех странах, в том числе и в граничащих с республикой.

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