Киев, , 15:09 — REGNUM Кассационный административный суд Верховного суда Украины отклонил жалобу блогера и дизайнера Артемия Лебедева касательно решения о запрете на въезд в страну. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на материалы суда.

Лебедев попытался обжаловать решение СБУ, вынесенное в 2017 году. Блогеру запретили въезд на Украину сроком на пять лет.

Основанием для запрета стало публичное осуждение госпереворота в Киеве 2014 года, одобрение воссоединения Крыма с Россией, а также поддержка жителей Донбасса, борющихся с украинской агрессией, отметили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники на три года закрыли въезд на территорию Украины заслуженной артистке России, актрисе театра и кино Розе Хайруллиной.

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