Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Свердловской области упала рождаемость до уровня 1990-х годов, заявила замглавы управления ЗАГС по региону Наталья Храмова на пресс-конференции.

По словам Храмовой, всего в 2020 году родилось 44 343 младенца. Это на 5% меньше показателей 2019 года (на 2 тыс. человек).

«К 2025 году потихоньку начнется новый рост — ожидаем к этому времени всплеск рождаемости», — сказала представитель управления.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе снизилось в 2020 году количество зарегистрированных браков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале резко уменьшилось число браков