Брюссель, , 15:12 — REGNUM У России и Евросоюза нет альтернативы попыткам наладить отношения, считает постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Об этом он рассказал 3 марта в интервью телеканалу RT.

«Я считаю, что у нас — у России и Евросоюза — нет другого выбора, кроме как пытаться привести отношения в нормальное состояние», — сказал Чижов.

Он добавил, что эту безальтернативность должны понимать те, кто чётко видит суть отношений Москвы и Брюсселя. Дипломат подчеркнул, что новые санкции против РФ, введённые из-за ситуации с осуждённым блогером Алексеем Навальным, нелегитимны с точки зрения международного права.

Чижов предположил, что Евросоюз злоупотребил принципом европейской солидарности и поддержал ничем не подкрепленные заявления о якобы причастности РФ к «отравлению» Навального. Позиция Брюсселя странная: члены ЕС требуют, чтобы Россия открыла по инциденту с блогером уголовное дело, но не предоставляют никаких доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции со стороны ЕС и США, назвал их вмешательством во внутренние дела Российского государства.

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