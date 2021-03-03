Москва, , 15:03 — REGNUM Официальные лица России и Ирака провели встречу в Москве, в ходе которой обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и перспективы сотрудничества в этой сфере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Лукойл» 3 марта, в переговорах приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министры энергетики РФ Ирака Николай Шульгинов и Ихсан Исмаил.

«Стороны отметили плодотворное сотрудничество в нефтяной сфере, обменялись мнениям относительно перспектив восстановления спроса на нефть после пандемии коронавируса», — добавили в пресс-службе компании.

Также участники встречи обсудили действующие и перспективные совместные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта должно состояться заседание ОПЕК+ на уровне министров, где и будет принято окончательное решение об уровнях добычи нефти в апреле.

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