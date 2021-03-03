Цфирин, , 15:06 — REGNUM На заводе в центральной части Израиля произошел взрыв, сообщает Jerusalem Post 3 марта.

Инцидент случился на заводе по производству труб, который расположен в промзоне возле Цфирина.

По предварительным данным, причиной взрыва стал пожар, вспыхнувший в этом районе. В результате инцидента два человека получили ранения и были эвакуированы в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, а другой — в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные службы.