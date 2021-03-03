Москва, , 14:59 — REGNUM Заявляя о введении новых санкциях в отношении России и посылаемых Москве сигналах Соединённые Штаты «вещают в пустоту», заявила 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, все американские заявления напоминают ей «сломанный звуковой извещатель». Госдеп США «постоянно говорит, что хочет направить России сигнал, потом опять».

«А у них, знаете, как программа стоит может быть на 500 миллионов сигналов, и они выдают этот сигнал за сигналом. Они в какую-то пустоту вещают в абсолютную», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных официальных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничительные меры попали, в частности, руководители Следственного комитета Александр Бастрыкин, Генпрокуратуры Игорь Краснов и ФСИН Александр Калашников, а также заместители министра обороны России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новый пакет санкций со стороны США является вмешательством во внутрироссийские дела.

По его словам, в Кремле лишь могут выразить сожаление в связи с тем, что «наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам», которые имеют разрушительное влияние на отношения между РФ и США.

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