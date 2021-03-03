Москва, , 14:58 — REGNUM Сегодня в развитии российских Вооруженных сил делается акцент не только на создании новых видов техники, но и на активной модернизации существующих платформ, в частности Т-90, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сейчас модернизационные возможности ОБТ Т-90 остаются крайне велики и соответствуют целям развития российской армии. С учетом нынешних тенденций модификация этого танка в перспективе может стать самой массовой моделью за всю историю Российской Федерации.

Главная сильная сторона Т-90М — это современная электроника: новая система наведения, модернизированный автомат заряжания, вычислительный компьютер для облегчения стрельбы, современная оптика, камеры, отвечающие за круговой обзор вокруг машины.

Имеются автомат сопровождения цели, двухплоскостной стабилизатор вооружения, средства опознавания «свой-чужой», средства навигации и т. д.

Особо стоит отметить наличие в танке многоканального панорамного тепловизионного прицела на уровне наиболее перспективных западных разработок, что значительно повысит эффективность танка по сравнению с предыдущими массовыми российскими ОБТ.

При помощи таких средств управления огнем танк способен вести бой в любое время суток и в любых условиях. Обеспечивается обнаружение целей с последующей атакой или выдачей целеуказания другим танкам.

Характерной особенностью используемой в танке системы управления огнем является высокая степень автоматизации, ускоряющая реакцию на поступающие угрозы и снижающая информационную нагрузку на экипаж.

Помимо этого, в соответствии с концепцией сетецентричной войны танки «Прорыв» смогут взаимодействовать друг с другом при помощи беспроводной сети. Новая российская «Единая система управления тактическим звеном позволяет танкам интегрироваться в командную информационно-коммутационную сеть.

Это значительно улучшит осведомленность экипажа о тактической боевой обстановке, поставленных боевых задачах и действовать гораздо более эффективно во взаимодействии с другими родами войск.

Особо важной особенностью является увеличение мощности двигателя, что позволит значительно повысить мобильность и маневренность машины на поле боя (при двигателе на 1130 л/с удельная мощность составит около 22,5 л/с на тонну).

При этом подвижность удалось улучшить без ощутимых жертв в броне и массе танка. Рост защищенности в том числе обеспечивается новым многослойный башенным модулем. Наконец, была обновлена активная защита боевой машины. Т-90М получил новый вариант динамической брони «Реликт».

С целью отражения угрозы «на дальних подступах» танк может оснащаться комплексом активной защиты «Арена-М». Такая система должна в автоматическом режиме отслеживать обстановку, выявлять подлетающие боеприпасы и уничтожать их ответным выстрелом.

Благодаря новой накладной защите, лобовая проекция танка может выдержать прямое попадание практически любого современного боеприпаса от западных танков.

Также благодаря усовершенствованной конструкции был существенно повышен уровень безопасности экипажа. Отсеки Т-90М покрыты специальным антиосколочным материалом из сверхпрочной ткани, изготовленной на основе арамидной нити.

Стоит также отметить, что данный танк оснащен впечатляющим арсеналом датчиков от измерителя влажности воздуха и скорости ветра, до счетчика Гейгера.

Существенно повышена надёжность всех видов оборудования, часть основных электронных средств наблюдения дублируется механическими. В танке также появился новый ресивер, позволяющий снизить загазованность рабочего пространства экипажа после выстрела.

Относительно комплекса основного вооружения, можно сказать, что он остался без изменений. Танк по-прежнему способен использовать всю номенклатуру современных российских боеприпасов и ПТУР.

Однако, благодаря изменениям в механизме заряжания, в перспективе у танка появляется возможность использовать перспективные современные российские подкалиберные бронебойные снаряды, имеющие увеличенные габариты и показывающими повышенные характеристики по сравнению с предыдущими модификациями боеприпасов.

Таким образом, представляется, что Т-90М составляет крайне серьезную конкуренцию последним модификациям западных танков в лице «M1A2C SEPv3» и «Leopard 2А7+».

Поэтому волнения западных экспертов по поводу модернизации российских танков в плане улучшениях их ТТХ и экспортного потенциала более чем обоснованы.

Фактически, в танк постарались вложить аналоги всех наиболее трендовых технологий и разработок, применяемые в современных зарубежных танках.

Кроме того, при наличии соответствующего желания Минобороны РФ, а также при необходимых финансовых возможностях, обновление могут пройти несколько сотен танков.

Параллельно может осуществляться массовое строительство полностью новой техники. В целом, создание подобной модификации является большим шагом в развитии российского танкостроения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал Министерству обороны России партию основных боевых танков Т-90М «Прорыв».

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