Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич стал игроком клуба «Нижний Новгород». Об этом 3 марта сообщает пресс-служба команды.

Воронцевич перешёл в «Нижний Новгород» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

С 2006 по 2020 год Воронцевич выступал за московский ЦСКА. 33-летний баскетболист является 13-кратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, трёхкратным чемпионом Евролиги, а также бронзовым призёром чемпионата Европы — 2011.