Москва, , 14:56 — REGNUM Троих детей, оставленных на морозе в лесополосе 11 февраля, будет воспитывать родной дядя, сообщила уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова.

Происшествие случилось 11 февраля. Мать вывезла троих детей в лесополосу в Новой Москве и оставила их одних на морозе. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Омбудсмен посетила детей в Морозовской больнице.

«Ребята собираются ехать вместе с дядей, едут они в Чувашию. На него оформлена временная опека», — цитирует Кузнецову ТАСС.

Уполномоченный отметила тёплые отношения между детьми и опекуном.

Главный врач больницы Валерий Горев рассказал, что детей уже можно выписать.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной информации, 11 февраля 2021 года 33-летняя женщина привезла троих детей в лесополосу на территории Новой Москвы, где раздела их догола и оставила умирать от холода. Среди несовершеннолетних была десятимесячная девочка и мальчики возрастом два года и десять лет.

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