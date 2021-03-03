Рязань, 3 марта 2021, 14:57 — REGNUM Стратегию развития промышленности Рязанской области до 2030 года представил губернатор Николай Любимов. Это первый подобный документ в регионе, сообщает 3 марта пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, пандемия коронавируса, как и любой кризис, подтолкнула власти многое переосмыслить и переоценить, заложить принципиально другие тренды в работу. Проектная работа по формированию Стратегии была начата осенью 2020 года. В ней впервые подробно сформулированы основные цели и задачи, приоритеты промышленной политики, ожидаемые результаты, детально определены ресурсы и механизмы работы по каждому направлению, исполнители.
В Рязанской области в 2020 году объём промышленного производства превысил 374 млрд рублей: индекс промпроизводства составил 106,3%, в том числе в обрабатывающих производствах — 107,1%.