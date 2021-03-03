Рязань, , 14:57 — REGNUM Стратегию развития промышленности Рязанской области до 2030 года представил губернатор Николай Любимов. Это первый подобный документ в регионе, сообщает 3 марта пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, пандемия коронавируса, как и любой кризис, подтолкнула власти многое переосмыслить и переоценить, заложить принципиально другие тренды в работу. Проектная работа по формированию Стратегии была начата осенью 2020 года. В ней впервые подробно сформулированы основные цели и задачи, приоритеты промышленной политики, ожидаемые результаты, детально определены ресурсы и механизмы работы по каждому направлению, исполнители.

«Какое направление работы в наших зонах ответственности мы бы сейчас ни взяли, везде есть огромный потенциал для улучшений. По самым скромным подсчетам — это 30−40%. А потенциал по своей сути — это скрытые, ещё не задействованные ресурсы, упущенные возможности и выгоды, недоработки, а где-то, если разобраться, даже халатность и попустительство. Каждый на своём месте работает на достижение единой цели — повышение качества жизни. От наших усилий, направленных на полноценное использование всех имеющихся ресурсов, зависит увеличение налоговой базы. Возникновение реальных, обеспеченных возможностей повышать уровень доходов населения, строить новые дороги и школы, разбивать парки и скверы, жить в достойных условиях. И это — наша общая зона ответственности», подчеркнул губернатор.

В Рязанской области в 2020 году объём промышленного производства превысил 374 млрд рублей: индекс промпроизводства составил 106,3%, в том числе в обрабатывающих производствах — 107,1%.