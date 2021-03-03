Красногорск, , 14:59 — REGNUM В январе 2021 года валовое производство яиц в Подмосковье превысило 5,2 млн штук. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, производство яиц на территории региона осуществляется преимущественно крупными птицеводческими предприятиями.

«За первый месяц текущего года сельскохозяйственными предприятиями Подмосковья произведено 5,2 миллиона штук яиц. Это на 0,8 миллиона штук больше относительно того же периода прошлого года, то есть мы увеличили производство на 13,6%», — сообщил Воскресенский.

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